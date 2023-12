Izidi slaloma alpskih smučarjev v Madonni di Campiglio

* Izidi, po finalni vožnji: 1. Marco Schwarz (Avt) 1:40,51 48,46 52,05 2. Clement Noel (Fra) 1:40,76 +0,25 47,96 52,80 3. David Ryding (VBr) 1:40,90 +0,39 48,94 51,96 4. Timon Haugan (Nor) 1:40,92 +0,41 48,33 52,59 5. Manuel Feller (Avt) 1:40,94 +0,43 48,64 52,30 6. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:40,95 +0,44 48,84 52,11 7. Loic Meillard (Švi) 1:40,98 +0,47 48,33 52,65 8. Atle Lie McGrath (Nor) 1:41,03 +0,52 48,65 52,38 9. Linus Strasser (Nem) 1:41,15 +0,64 48,93 52,22 10. AJ Ginnis (Grč) 1:41,25 +0,74 48,97 52,28 ... - nista se uvrstila v 2. vožnjo: Štefan Hadalin, Tijan Marovt (Slo) * Svetovni pokal, razvrstitev, moški: - skupno (8/41): 1. Marco Schwarz (Avt) 464 točk 2. Marco Odermatt (Švi) 456 3. Filip Zubčić (Hrv) 198 4. Manuel Feller (Avt) 180 . Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 180 . Henrik Kristoffersen (Nor) 180 7. Bryce Bennett (ZDA) 178 8. Žan Kranjec (Slo) 156 9. James Crawford (Kan) 145 10. Vincent Kriechmayr (Avt) 132 Alexis Pinturault (Fra) 132 ... 76. Miha Hrobat (Slo) 15 103. Martin Čater (Slo) 6 ... - slalom (2/12): 1. Marco Schwarz (Avt) 180 2. Manuel Feller (Avt) 145 3. David Ryding (VBr) 110 4. Clement Noel (Fra) 102 5. Timon Haugan (Nor) 90 6. Michael Matt (Avt) 76 7. Henrik Kristoffersen (Nor) 76 8. Linus Strasser (Nem) 58 9. Fabio Gstrein (Avt) 54 10. Albert Popov (Bol) 50 ...