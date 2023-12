Manchester City prvič klubski svetovni prvak

Džeda, 22. decembra - Nogometaši angleškega Manchester Cityja so novi klubski svetovni prvaki. V Savdski Arabiji so v finalu s 4:0 (2:0) ugnali brazilski Fluminense. To je prvi naslov za angleško moštvo, ki je sicer aktualni zmagovalec evropske lige prvakov. Fluminense je prvič nastopil na klubskem SP po premiernem naslovu v južnoameriškem pokalu libertadores.