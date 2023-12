Podpredsednica DZ Sukič: Naloga nas vseh je ljudem povrniti zaupanje v državo

Ljubljana, 22. decembra - Podpredsednica DZ Nataša Sukič je v nagovoru na slavnostni seji DZ pred dnevom samostojnosti in enotnosti poudarila, da je naloga vseh, predvsem pa nosilcev oblasti, ljudem povrniti zaupanje v državo. To bo mogoče doseči le na temeljih solidarnosti in pravičnosti, za kar pa bo nujna tudi enotnost, kot ob glasovanju na plebiscitu, je dejala.