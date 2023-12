Pregled - svet, 22. 12. (petek)

NEW YORK - Varnostni svet ZN je po tednu dni pogajanj med diplomati v New Yorku sprejel resolucijo o Gazi, ki so jo predlagali Združeni arabski emirati. Za resolucijo, ki zahteva varno in neovirano dostavo humanitarne pomoči v velikem obsegu in ustvarjanje pogojev za trajno prekinitev sovražnosti, je glasovalo 13 držav, vzdržali pa sta se Rusija in ZDA. Sprejeto besedilo je sicer po mnenju nekaterih kritikov v primerjavi s prvim predlogom precej razvodenelo.

NEW YORK - Palestinski veleposlanik pri ZN Rijad Mansur je ocenil, da sprejem resolucije o Gazi pomeni korak naprej, ob tem pa znova pozval k takojšnjemu premirju. Izrael pa bo iz varnostnih razlogov še naprej pregledoval pakete pomoči, ker po besedah veleposlanika pri ZN Gilada Erdana ne zaupa Združenim narodom. Resolucija predvideva tudi ustanovitev položaja posebnega koordinatorja ZN, ki bo v sodelovanju z vsemi vpletenimi stranmi nadziral dostavo humanitarne pomoči.

GAZA/BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell in evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič sta v skupni izjavi izrazila pretresenost ob podatkih Svetovnega programa za hrano, ki kažejo, da prebivalcem območja Gaze vse bolj grozi lakota. Vsi se namreč soočajo z akutno prehransko negotovostjo, več kot 570.000 ljudem pa grozi akutna lakota najresnejše kategorije. Koordinator ZN za nujno pomoč Martin Griffiths je izpostavil še, da organizacija že tedne opozarja na naraščanje lakote.

PRAGA - Na Češkem bo v soboto dan žalovanja za žrtvami napada na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je 24-letnik v četrtek ubil 14 ljudi, še 25 pa ranil. Med smrtnimi žrtvami napada ni tujcev, je sporočil češki notranji minister Vit Rakušan in dodal, da so identificirali vseh 14 smrtnih žrtev napada. Policija pa je sporočila, da si je napadalec sodil sam, potem ko so ga policisti obkolili. Doslej zbrani dokazi kažejo na to, da je napad na univerzi povezan z umorom moškega in njegove dvomesečne hčerke v gozdu na obrobju Prage. Policija sumi tudi, da je napadalec povezan s smrtjo svojega očeta.

KIJEV - Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski je obiskal Kijev, kjer se je sestal z ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebo. Gre za njegov prvi uradni obisk v tujini, s katerim si nova poljska vlada prizadeva za izboljšanje odnosov s Kijevom. Ti so se v zadnjih mesecih vladavine stranke Zakon in pravičnost (PiS) zaostrili. Sikorski je poudaril, da bo podpora Ukrajini prednostna naloga nove poljske vlade, Kuleba pa je med drugim izrazil upanje, da se bo blokada poljskih avtoprevoznikov na meji med državama kmalu končala.

KIJEV/MOSKVA - V ruskem napadu z droni nad Kijevom sta bili v četrtek zvečer ranjeni najmanj dve osebi, ko je v stanovanjski stavbi izbruhnil požar. Ruske rakete in droni pogosto poletijo nad Kijev, a zračna obramba običajno vse prestreže. Gre za prvi primer napada v več mesecih, ko se to ni zgodilo. O napadih z droni so poročale tudi ruske oblasti, ki trdijo, da je zračna obramba v bližini Moskve in nad dvema obmejnima regijama sestrelila skupno deset ukrajinskih dronov.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je podpisal izvršni ukaz, ki njegovi vladi omogoča uvedbo sankcij proti finančnim ustanovam, ki omogočajo nadaljevanje ruske vojne proti Ukrajini, je sporočila Bela hiša. Gre zlasti za ukrepe proti ustanovam, ki omogočajo izogibanje doslej sprejetim sankcijam, so še pojasnili. Do napovedi sankcij prihaja v času, ko se Bidnova vlada sooča s težavami in kritikami, ker ameriški kongres še ni potrdil dodatne pomoči za Ukrajino.

TOKIO - Japonska vlada je prvič po skoraj desetletju omilila pravila glede izvoza orožja. V prihodnje namerava Tokio v ZDA začeti izvažati sisteme zračne obrambe patriot, ki bi nato lahko pristali tudi v Ukrajini. Japonska vlada je prav tako odobrila rekorden obrambni proračun v višini 56 milijard dolarjev za prihodnje leto. S tem želi do leta 2027 podvojiti obrambne izdatke in s tem za obrambo namenjati dva odstotka bruto domačega proizvoda, kolikor znaša zaveza članic Nata.

SEUL/DUNAJ - Severna Koreja naj bi v okviru jedrskega kompleksa Yongbyon zagnala še en reaktor, je v četrtek zvečer opozorila Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA), medtem ko Pjongjang krepi grožnje z uporabo jedrskega orožja proti ZDA in njenim zaveznicam. Opazovalci so že mesece zaskrbljeni zaradi morebitne priprave novega severnokorejskega jedrskega poskusa.

ANKARA - Turška policija je v obsežni akciji, ki je potekala v 32 mestih po državi, aretirala več kot 300 ljudi zaradi domnevnih povezav s skrajno skupino Islamska država (IS), je sporočil turški notranji minister Ali Yerlikaya. Operacija je potekala na celotnem ozemlju Turčije, večino osumljencev pa so pridržali v treh največjih mestih - Ankari, Istanbulu in Izmirju. Samo v Istanbulu je policija aretirala 86 ljudi, je sporočil minister.

ZAGREB - Na Hrvaškem od 1. januarja ne bo več dvojnega prikazovanja cen. Cene pri hrvaških trgovcih bodo tako navedene samo še v evrih, ne pa tudi v kunah, kar je obvezno od septembra lani. Z novim letom bo kune sicer mogoče zamenjati samo še na sedežu hrvaške centralne banke (HNB). Po podatkih HNB so državljani in poslovni subjekti doslej vrnili 88 odstotkov bankovcev in 25 odstotkov kovancev v stari valuti.

LOS ANGELES - Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti je objavila ožji izbor petnajstih kandidatov za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film. V ožji izbor so se uvrstili filmi iz Francije, Nemčije, Danske, Finske, Velike Britanije, Japonske, Armenije, Butana, Islandije, Italije, Mehike, Maroka, Španije, Tunizije in Ukrajine. Prvotno so bili na seznamu za oskarja v tej kategoriji filmi iz 88 držav, tudi Slovenije.