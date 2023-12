V Mariboru tri vozila udeležena v nesreči s smrtnim izidom

Maribor, 22. decembra - V Mariboru se je v križišču Ptujske ceste in Panonske ulice danes okoli 19. ure zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po prvih ugotovitvah policistov so bila v nesreči udeležena tri vozila. Ena oseba je umrla, tri so poškodovane. Zaenkrat je ta del Ptujske ceste v Mariboru popolnoma zaprt, so sporočili s Policijske uprave Maribor.