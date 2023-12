NZS in nekateri slovenski klubi neomajno podprli Uefo in Eco

Brdo pri Kranju, 22. decembra - Nogometna zveza Slovenije ob odločitvi Evropskega sodišča za pravosodje v zadevi tako imenovane superlige izraža neomajno podporo Evropski nogometni zvezi Uefi in evropski nogometni piramidi, ki je ključna za nadaljnji razvoj nogometa, je NZS zapisala na spletni strani. Uefo in Združenje evropskih klubov (Eca) so podprli tudi slovenski klubi.