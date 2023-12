Slovenija pozdravila resolucijo VS ZN o Gazi

Ljubljana, 22. decembra - Slovenija pozdravlja poziv Varnostnega sveta Združenih narodov k ustvarjanju pogojev za trajnostno prekinitev sovražnosti na območju Gaze, so na omrežju X sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve, potem ko je Varnostni svet danes sprejel resolucijo s to vsebino. Izrazili so upanje, da bodo resolucijo čim prej implementirali na terenu.