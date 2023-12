Palestinski upravi na Zahodnem bregu nova finančna pomoč EU

Bruselj, 22. decembra - Evropska komisija je danes sprejela 118,4 milijona evrov vreden sveženj finančne pomoči za palestinsko upravo na zasedenem Zahodnem bregu. Ta pomoč bo med drugim namenjena za plače in pokojnine javnih uslužbencev ter podpori upravnim in tehničnim zmogljivostim institucij palestinske uprave, so sporočili iz Bruslja.