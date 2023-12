Varnostni svet ZN po tednu dni pogajanj sprejel resolucijo o Gazi

New York, 22. decembra - Varnostni svet ZN je danes po tednu dni pogajanj med diplomati v New Yorku sprejel resolucijo o Gazi, ki so jo predlagali Združeni arabski emirati. Za resolucijo, ki zahteva varno in neovirano dostavo humanitarne pomoči v velikem obsegu in ustvarjanje pogojev za trajno prekinitev sovražnosti, je glasovalo 13 držav, vzdržali pa sta se Rusija in ZDA.