Občina Kamnik s potrjenim rebalansom letošnjega proračuna in proračunom 2024

Kamnik, 25. decembra - Kamniški občinski svet je v sredo na zadnji seji letos med drugim sprejel rebalans proračuna za tekoče leto ter proračun za leto 2024. Potrdili so tudi investicijska programa izgradnje nove Osnovne šole (OŠ) Frana Albrehta s športno dvorano in zunanjo ureditvijo ter izgradnjo kanalizacije Motnik in Stahovica-Črna pri Kamniku, so sporočili z občine.