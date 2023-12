Džeda, 22. decembra - Nogometaši egiptovskega Al Ahlyja so na klubskem svetovnem prvenstvu v Savdski Arabiji osvojili tretje mesto. V Džedi so s 4:2 (2:1) premagali japonsko zasedbo Urawa Red Diamonds. Ob 19. uri se bosta v finalu za naslov prvaka merila Manchester City in Fluminense.