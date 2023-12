Novogoriški policisti preiskali rop in trgovino z ljudmi

Novo mesto, 22. decembra - Novogoriški kriminalisti so v sodelovanju z italijanskimi varnostnimi organi uspešno preiskali rop in kaznivo dejanje trgovine z ljudmi na Goriškem. V okviru preiskave so prostost odvzeli 63-letni državljanki Kitajske, ki je osumljena trgovine z ljudmi in 38-letnega Slovenca, osumljenega ropa, so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.