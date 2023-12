Ministrstvo v sofinanciranje promocije na področju urejanja prostora in graditve

Ljubljana, 22. decembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je objavilo razpis za sofinanciranje projektov promocije in ozaveščanja na področju urejanja prostora in graditve v letu 2024. Na voljo bo skupno predvidoma 50.000 evrov. Objavilo je tudi razpis za sofinanciranje nagrad na področju urejanja prostora in graditve objektov v letu 2024.