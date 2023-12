V bolnišnicah te dni s prazničnimi aktivnostmi za bolnike in zaposlene

Ljubljana/Trbovlje/Izola/Celje/Nova Gorica, 23. decembra - Te dni je praznično tudi v bolnišnicah, kjer so za bolnike, predvsem otroke, pa tudi za zaposlene pripravili različne praznične aktivnosti, med njimi glasbeni program, razstave, ponekod so delili darila in se razveselili obiska dobrih mož. Marsikje pa bodo bolnikom, ki bodo praznične dni žal preživljali v bolnišnici, pripravili poseben jedilnik.