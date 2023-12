Vreme: Ponoči delno jasno

Ljubljana, 22. decembra - Ponoči bo delno jasno. Ponekod bo pihal veter zahodnih smeri. Po nekaterih kotlinah osrednje Slovenije bo nastala megla. Jutranje temperature bodo od -2 do 2, ob morju okoli 5 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V soboto bo razmeroma sončno. Pihal bo zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 15 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo bo na vzhodu zmerno do pretežno oblačno, drugod pa povečini sončno vreme. Ponekod po kotlinah osrednje Slovenije bo zjutraj megleno. V ponedeljek bo več oblakov na zahodu in več jasnine na vzhodu države. Ponekod bo pihal zahodni do jugozahodni veter. Razmeroma toplo bo.

Vremenska slika: Nad severno in vzhodno Evropo je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se ob okrepljenem severozahodnem višinskem vetru prek srednje Evrope in vzhodnih Alp hitro pomika proti vzhodu. Od severozahoda bo k nam v višinah dotekal nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih zahodno in južno od nas delno jasno. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, v krajih severno od nas bodo občasno še rahle padavine. V soboto bo dokaj sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Ponekod bo pihal zahodni do severozahodni veter.