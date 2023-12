Praznično tudi v zaporih in prevzgojnem domu

Ljubljana, 25. decembra - Praznične aktivnosti te dni potekajo tudi v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu. Kot so danes sporočili z uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, se z njimi trudijo, da bi zaprtim osebam popestrili bivanje v zaporu in jim olajšali morebitne stiske.