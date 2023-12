NPU kazensko ovadil sedmerico zaradi zlorabe položaja

Ljubljana, 22. decembra - Preiskovalci NPU so ovadili tri slovenske državljane zaradi suma zlorabe položaja in štiri zaradi pomoči pri izvršitvi kaznivih dejanj. Osumljenci so s sklenitvijo preplačanih pogodb in aneksa na škodo gospodarske družbe pridobili protipravno premoženjsko korist nekaj čez 30 milijonov evrov. Ob tem so štirje osumljeni še pranja denarja.