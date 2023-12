Murskosoboški policisti mladoletniku zasegli več kot 4000 kosov pirotehnike

Murska Sobota, 22. decembra - Murskosoboški policisti so danes na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo in zasegli 4456 kosov pirotehničnih sredstev. Zoper mlajšega mladoletnika bodo zaradi kršitev zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče, so sporočili s Policijske uprave (PU) Murska Sobota.