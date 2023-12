Svetniki Mestne občine Krško dokončno potrdili predloga proračunov za prihodnji leti

Krško, 22. decembra - Krški svetniki so v četrtek dokončno potrdili predloga proračunov za prihodnji dve leti. Predloga so sicer na oktobrski seji zavrnili, nove pa potrdili na novembrski seji. Za prihodnje leto tako načrtujejo 48,7 milijona evrov prihodka in 51,2 milijona odhodka. Za leto 2025 pa 55,5 milijona evrov prihodka in 56,6 milijona evrov odhodka.