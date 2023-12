Skakalnica Bischofshofen bo po težavah nared

Bischofshofen, 22. decembra - Priprave na prvi višek sezone smučarskih skakalcev, novoletno turnejo, potekajo uspešno. Tudi v Bischofshofnu, kjer jim je prejšnji teden zagodel plaz in povzročil nekaj poškodb na skakalnici. A te so že sanirali, tako da je skakalnica že zasnežena in bo pravočasno pripravljena za zadnjo tekmo 72. turneje, poroča nemška tiskovna agencija dpa.