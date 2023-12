V amsterdamskem Rijksmuseumu februarja razstava del Fransa Halsa

Amsterdam, 27. decembra - V amsterdamskem Rijksmuseumu za 16. februar napovedujejo odprtje razstave Frans Hals - Veliko pred svojim časom. Kot so zapisali, je bil Hals, ki je bil izjemno produktiven, inovativen, zabaven in tudi nekoliko grob v svojih delih, eden od tistih slikarjev, ki so zaznamovali 17. stoletje.