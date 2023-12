Slovenske univerze po napadu stopile v stik s svojimi študenti v Pragi

Ljubljana, 22. decembra - V Pragi, ki jo je v četrtek pretresel strelski napad na Karlovi univerzi, je na izmenjavi tudi več študentov iz Slovenije, s katerimi so univerze že stopile v stik. Vsi so na varnem in nepoškodovani, tudi sicer po zagotovilih zunanjega ministrstva med mrtvimi in ranjenimi ni slovenskih državljanov.