Predstavniki zaposlenih na STA vidijo podpis pogodbe z Ukomom kot nov premik k zagotavljanju zadostnih sredstev

Ljubljana, 22. decembra - Predstavniki zaposlenih STA so v odzivu na podpis pogodbe o opravljanju javne službe agencije za prihodnje leto navedli, da pogodba prinaša nov premik k zagotovitvi zadostnih sredstev za normalno izvajanje nalog STA pri opravljanju javne službe. Z oken agencije so odstranili napis STAnje je resno in ga predali Društvu novinarjev Slovenije.