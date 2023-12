Rok Drakšič med petimi kandidati za najboljšega trenerja na svetu

Ljubljana, 22. decembra - Nekdanji slovenski olimpijec Rok Drakšič v vlogi selektorja finske reprezentance v judu žanje izjemne uspehe. To so opazili tudi pri Svetovni judo zvezi in kot poroča časnik Delo, so ga nominirali na seznam petih najboljših trenerjev in strokovnih ekip v iztekajočem se letu, ki kandidirajo za posebno nagrado.