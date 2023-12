Ljubljana, 23. decembra - Slovenski raziskovalci vzpostavljajo nacionalno genomsko podatkovno infrastrukturo, ki bo vključena v federacijo genomskih arhivov 20 evropskih držav in bo omogočila slovenskim zdravnikom cenejšo, hitrejšo in lažjo diagnostiko redkih bolezni in raka. Slovenski raziskovalci bodo tako proučevali genomske pojave v slovenski populaciji.