Uprava iz postopka odvzema živali izločila uradno veterinarko

Ljubljana, 22. decembra - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je po izredni preverbi postopka odvzema živali na kmetijskem gospodarstvu na območju Leskovca pri Krškem iz inšpekcijskega postopka izločila uradno veterinarko. Do zaključka postopkov uprava ne bodo podajala dodatnih komentarjev, so danes sporočili.