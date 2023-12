Omejitev obiskov v izolski bolnišnici

Pred vstopom na oddelek je obvezno razkuževanje rok, zaradi zaščite bolnikov pred respiratornimi okužbami pa obiskovalcem še naprej priporočajo uporabo zaščitnih mask.

Omejitve obiskov ne veljajo v enotah intenzivne terapije, kjer so obiski dovoljeni najožjim svojcem, za kritično bolne in umirajoče bolnike, pri katerih so obiski omogočeni ves čas po presoji zdravnika, za otroke, ki so sami hospitalizirani na pediatričnem oddelku in jih lahko hkrati obišče en starš ali skrbnik, za zdrave očete novorojenčkov, ki lahko mamice z novorojenčki obiščejo za 15 minut vsak dan med 14.30 in 16.30 ter za spremstvo porodnice pri porodu, so še sporočili iz izolske bolnišnice.