Na Hrvaškem ostri odzivi na obračun med učiteljem in učencema na zagrebški šoli

Zagreb, 22. decembra - Na Hrvaškem te dni odmeva nasilni incident, ki se je zgodil med učiteljem in učencema na eni od strokovnih srednjih šol v Zagrebu. Pristojni organi so se odločili ostro sankcionirati samo učitelja, kar je naletelo na kritike v hrvaški javnosti. K ostrejšim ukrepom proti nasilju učencev nad učitelji so pozvali tudi iz opozicije.