Vrednost neporabljenih odmerkov cepiv proti covidu-19 ocenjena na okoli 27 milijonov evrov

Ljubljana, 22. decembra - Ob vseh spremembah sevov koronavirusa in s tem različic cepiv proti covidu-19 in interesa za cepljenje so določene količine cepiva ostale neporabljene. Vrednost teh odmerkov je ocenjena na okoli 27 milijonov evrov, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje. Po podatkih NIJZ so doslej v Sloveniji zavrgli dobre tri milijone odmerkov.