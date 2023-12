Programski in finančni načrt RTVS po mnenju novinarskih sindikatov tvegan poseg v izvajanje javne službe

Ljubljana, 22. decembra - Koordinacija novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) in Sindikat novinarjev Slovenije sta kritična do sprejetega programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta zavoda za leto 2024, ki ju je svet RTVS potrdil v četrtek. Dokumenta krčita programe in sta nepredvidljivo tvegan poseg v izvajanje javne službe zavoda, so zapisali.