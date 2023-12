Slovenske univerze po napadu stopile v stik s svojimi študenti v Pragi

Ljubljana, 22. decembra - V Pragi, ki jo je v četrtek pretresel strelski napad na Karlovi univerzi, je na izmenjavi tudi več študentov iz Slovenije, s katerimi so univerze že stopile v stik. Ponudile so jim ustrezno psihološko pomoč in hkrati izrekle sožalje svojcem žrtev. Univerza v Ljubljani je dodala, da še nihče ni zaprosil za pomoč, čeprav so mnogi v šoku.