Policija in agencija za varnost prometa ob praznikih pozivata k osredotočeni in odgovorni vožnji

Ljubljana, 22. decembra - Policija in Agencija za varnost prometa (AVP) ob praznikih pozivata k osredotočeni in odgovorni vožnji, saj zadnje dni v letu po njihovih navedbah prepogosto zaznamuje uživanje alkohola in posledično ogrožanje prometne varnosti. Letos je v več kot 18.000 prometnih nesrečah življenje izgubilo 80 ljudi, so zapisali v sporočilu za javnost.

Vse udeležence v prometu pozivata, da naj bodo pozorni na pešce, kolesarje, da prilagodijo hitrost razmeram, spoštujejo varnostno razdaljo, uporabljajo varnostni pas, ne vozijo pod vplivom alkohola, drog in ostalih psihoaktivnih snovi, med vožnjo ne uporabljajo mobilnega telefona, pred odhodom na pot spremljajo razmere na cestah in vozilo pred potjo ustrezno pripravijo.

Policija je letos do vključno 20. decembra zabeležila 18.737 prometnih nesreč, v katerih je življenje izgubilo 80 ljudi, 768 je bilo hudo poškodovanih ter 6043 lažje poškodovanih. V enakem obdobju lani so zabeležili 18.237 prometnih nesreč, v katerih je življenje izgubilo 83 oseb, 863 je bilo hudo poškodovanih ter 6320 pa lažje poškodovanih. Kljub višjemu številu prometnih nesreč letos beležijo znižanje tako pri številu umrlih kot tudi pri hudo in lažje poškodovanih, so sporočili s policije in AVP.