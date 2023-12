DZ po vetu DS ponovno potrdil zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva

Ljubljana, 22. decembra - Državni zbor je z 51 glasovi za in 22 proti vnovič potrdil zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin, na katerega je državni svet v torek izglasoval veto. Tudi pri ponovnem odločanju so mu podporo zagotovili v koaliciji, medtem ko v opoziciji ostajajo kritični.