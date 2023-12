Snežne razmere v visokogorju

Ljubljana, 22. decembra - Nevarnost snežnih plazov je nad nadmorsko višino okoli 2000 metrov zmerna, 2. stopnje, nižje pa majhna, 1. stopnje. Predvsem so nevarna strma pobočja s kložami in grape, kjer je več napihanega snega. Na vetru izpostavljenih legah je možnost zdrsa, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči in zjutraj so se pojavljale plohe, snežilo je nad okoli 1200 metrov, zapadlo je okoli pet centimetrov snega. Včeraj je v visokogorju pihal močan severozahodnik, ki je v sunkih dosegal hitrost tudi 140 kilometrov na uro (Kredarica). Veter je na izpostavljenih mestih prenašal star sneg in gradil snežne nanose na severnih in vzhodnih straneh. Ob močnem temperaturnem obratu se je sneg v preteklih dneh na prisojnih legah čez dan ojužil in ponoči pomrznil, krepila se je skorja, nekoliko se je sesedel, v sredogorju tudi kopnel. V senci je sneg ostal suh in mehak ter slabo preobražen, tam je nekaj skorje le zaradi vetra. V sredogorju je snega bolj malo, debelejša snežna odej je večinoma šele nad okoli 2000 metrov nadmorske višine. Več snega je v Julijskih Alpah kot drugod po naših gorah.

Danes bo sprva oblačno in ponekod megleno, občasno bodo manjše padavine, nad okoli 1300 metrov bo snežilo. Zapade lahko še do pet centimetrov snega. Popoldne ali zvečer bodo padavine ponehale, jasnilo se bo. Pihal bo severozahodnik, ki se bo popoldne krepil in bo v visokogorju močan do zelo močan. Sunki vetra lahko na izpostavljenih mestih presegajo 140 kilometrov na uro. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 0, na 2500 metrov pa okoli -6 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno, občasno bo povečana srednja ali visoka oblačnost. Predvsem na Pohorju ter v vzhodnih Karavankah bodo občasno možne rahle padavine. Sprva bo še pihal močan do zelo močan severozahodnik, ki bo čez dan slabel. Topleje bo, temperatura na 1500 metrih bo sredi dneva okoli 4, na 2500 metrih pa okoli -3 stopinje Celzija. V nedeljo kaže na suho vreme, občasno bo več koprenaste oblačnosti. Pihal bo šibak do zmeren veter zahodnih smeri. Še nekoliko topleje bo, temperatura na 1500 metrih bo okoli 6, na 2500 metrih pa okoli -1 stopinj Celzija. V ponedeljek se bo oblačnost iznad Primorske širila v notranjost. Razmeroma toplo vreme se bo nadaljevalo.

Snežna odeja se bo zaradi manjših temperaturnih nihanj počasi sesedala in preobražala, zato na daljši rok tudi stabilizirala. Plazovna nevarnost se v naslednjih nekaj dneh ne bo kaj dosti spreminjala. V visokogorju bo močan severozahodnik v soboto še prenašal sneg, a večjih novih snežnih akumulacij ne bo. Še vedno bo v visokogorju na spihanih legah nevarnost zdrsa. Možnost, da sprožite snežni plaz bo na strmejših pobočjih z napihanim snegom ter v grapah, predvsem na južnih straneh, kjer so snežni nanosi. Od nedelje naprej, ko se bo ponovno izraziteje otoplilo, se lahko sproži kakšen snežni plaz južnega snega.