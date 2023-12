Britansko gospodarstvo v tretjem četrtletju s padcem

London, 22. decembra - Britanski bruto domači proizvod (BDP) se je v tretjem letošnjem četrtletju glede na drugo skrčil za 0,1 odstotka, so razkrili danes objavljeni popravljeni podatki državnega statističnega urada. Visoke obrestne mere in inflacija so gospodarstvo na Otoku prizadele bolj od prvotne ocene. Ta je nakazovala na stagnacijo.