V Srbiji in BiH več najstnikov osumljenih naročanja lažnih groženj z bombami

Beograd, 22. decembra - Policisti so izsledili več najstnikov, ki jih sumijo, da so prek ene od platform za igranje videoiger naročali obvestila o domnevno podtaknjenih bombah v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Mladoletnike so že kazensko ovadili, napovedali pa so tudi kazenske ovadbe proti njihovim staršem.