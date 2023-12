Na Češkem v soboto dan žalovanja za žrtvami strelskega napada

Praga, 22. decembra - Na Češkem bo v soboto dan žalovanja za žrtvami napada na Karlovi univerzi v Pragi, v katerem je 24-letnik v četrtek ubil 14 ljudi, še 25 pa ranil. Med ranjenimi so trije tujci, je danes sporočil češki notranji minister Vit Rakušan. Prebivalci češke prestolnice so medtem že v četrtek zvečer na prizorišču streljanja prižigali sveče in polagali rože.