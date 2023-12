Ministrstvu za pravosodje pozitivno mnenje računskega sodišča glede prejemkov zaposlenih v letu 2022

Ljubljana, 22. decembra - Računsko sodišče je izvedlo revizijo pravilnosti poslovanja ministrstva za pravosodje v letu 2022, in sicer v delu, ki se nanaša na plače in druge izdatke zaposlenim. Ministrstvu je izreklo pozitivno mnenje, ker je ocenilo, da je v vseh pomembnih pogledih poslovalo v skladu s predpisi in hkrati podalo priporočila za izboljšanje poslovanja.