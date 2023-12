Dve šoli v slovenjgraški občini dobili prizidek

Slovenj Gradec, 22. decembra - Ob prisotnosti ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Felde so danes v slovenjgraški občini odprli nova prizidka k dvema šolama, Osnovni šoli Podgorje in Tretji osnovni šoli. Minister je ob tem poudaril pomen ohranjanja in vlaganj v šole na podeželju, pa tudi v šole, kjer izvajajo pouk po prilagojenem programu, kot je to na Tretji osnovni šoli.