V zdraviliščih zadovoljni z napovedanim obiskom med prazniki

pripravila Lili Pušnik

Celje, 23. decembra - V slovenskih zdraviliščih so zadovoljni z obiskom med bližnjimi prazniki, saj imajo več rezervacij kot v enakem obdobju lani. V večini hotelov v teh dneh zapolnjujejo še zadnje sobe oziroma so hotelske kapacitete že v celoti razprodane. V zdraviliščih bo največ domačih gostov, med tujimi pa tistih iz Italije, Avstrije, Hrvaške, Nemčije in Češke.