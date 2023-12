Stroka o UI: vprašanje vloge UI v varnostnem in obrambnem sektorju

pripravil Natan Vitežnik

Ljubljana, 22. decembra - Avtonomna orožja, ki vsebujejo sisteme umetne inteligence (UI) so bila v preteklosti predvsem predmet špekulacij in znanstvene fantastike, z napredki v računalniškem vidu, robotiki in integraciji UI z drugimi tehnologijami pa so dokončno prišla v polje uresničljivega. Strokovnjaki ob tem opozarjajo na etične dileme in pozivajo k regulaciji.