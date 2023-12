Nafta dražja

Singapur, 22. decembra - Cene surove nafte so pred dobrim tednom dosegle najnižjo raven v zadnje pol leta, zdaj pa se spet višajo. Razlog za dvig cen so napetosti v Rdečem morju, ki so jih sprožili napadi hutijskih upornikov, ki jih podpira Iran, na več trgovskih ladij. Pomorska pot preko Sueškega prekopa je namreč pomembna za mednarodni ladijski transport surove nafte.