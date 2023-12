Maribor, 22. decembra - V 71. letu je umrl gledališki in filmski igralec Miloš Battelino, poroča Večer. Član ansambla Drame SNG Maribor je bil od leta 1996 do upokojitve. Bil je dobitnik številnih nagrad. Nastopil je tudi v filmih, med drugim v Splav meduze, Razseljena oseba, Rdeči boogie ali Kaj ti je deklica, Carmen in Petelinji zajtrk.