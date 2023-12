Tokio, 22. decembra - Indeksi na azijskih borzah danes nimajo enotne smeri. Vlagatelji so ob koncu tedna previdni in že pogledujejo proti praznikom in koncu leta, ko bodo pobirali plodove svojega dela. Dolar se je glede na košarico ostalih pomembnejših valut znižal, tečaj evra pa se giblje nad 1,10 dolarja.