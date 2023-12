Minnesota na vrhu ujela Boston

New York, 22. decembra - Košarkarji Minnesote, vodilna ekipa zahoda, so ponoči v severnoameriški ligi NBA ugnali Los Angeles Lakers s 118:11 in v 27. nastopu dosegli 21. zmago v sezoni, s čimer so ujeli vodilno ekipo vzhoda in lige Boston. Tekmo več in poraz več ima Milwaukee, ki je s 118:114 ugnal Orlando.