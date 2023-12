V ruskem napadu z droni v Kijevu dva ranjena

Kijev, 22. decembra - V ruskem napadu z droni nad Kijevom sta bili v četrtek zvečer ranjeni najmanj dve osebi, ko je v zgornjih nadstropjih stanovanjskega poslopja izbruhnil požar, so sporočile oblasti. Ruske rakete in droni sicer pogosto poletijo nad Kijev, a jih zračna obramba običajno prestreže. Gre za prvi primer napada, ko se to ni zgodilo, v več mesecih.