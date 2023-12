Varnostni svet ZN znova preložil glasovanje o resoluciji za konec spopadov v Gazi

New York, 22. decembra - Veleposlaniki držav članic Varnostnega sveta ZN so se po celodnevnih pogajanjih o predlogu resolucije za konec spopadov v Gazi tudi v četrtek razšli brez dogovora, čeprav pa diplomatski viri poročajo, da naj bi bil dosežen določen napredek in resolucija bi lahko bila potrjena že danes.