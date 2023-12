Real kljub igralcu manj izkoristil remi Girone

Madrid, 21. decembra - Nogometaši Reala iz Madrida so v 18. krogu španskega prvenstva v gosteh proti Alavesu tik pred koncem dvoboja kljub igralcu manj na zelenici prišli do zmage z 1:0. S tem so se povzpeli na vrh razpredelnice, kjer imajo skupaj z Girono po 45 točk. Katalonska zasedba je nekaj ur prej igrala neodločeno proti Betisu (1:1).