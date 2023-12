ZDA in Mehika pripravljata pogovore o migracijah in mejni varnosti

Washington, 21. decembra - Predsednika ZDA in Mehike, Joe Biden in Jose Manuel Lopez Obrador sta se v današnjem telefonskem pogovoru dogovorila, da bo ameriška delegacija v prihodnjih dneh odpotovala v Mehiko na pogovore o migracijah in mejni varnosti, kar je pred volitvami 2024 vse večji problem za Bidna, poroča ameriška televizija CBS.