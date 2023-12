Nekdanji newyorški župan Giuliani razglasil osebni stečaj

New York, 21. decembra - Nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani je danes na newyorškem sodišču podal vlogo za stečajno zaščito po 11. poglavju oziroma prisilno poravnavo, potem ko je izgubil tožbo zaradi obrekovanja dveh volilnih delavk v Georgii in mora plačati 146 milijonov dolarjev odškodnine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.